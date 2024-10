Gerotto: «Si bloccano i cantieri senza norme sul caro materiali. A rischio la Padova-Verona» (Di domenica 27 ottobre 2024) «I cantieri ferroviari come la Verona-Padova e la Napoli-Bari dal primo gennaio 2025 rischiano di fermarsi. I costi dei materiali senza la compensazione dei prezzi* potrebbero schizzare verso l’alto del 30% e le aziende non potranno fare altro che imballare i cantieri e attendere tempi migliori Padovaoggi.it - Gerotto: «Si bloccano i cantieri senza norme sul caro materiali. A rischio la Padova-Verona» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Iferroviari come lae la Napoli-Bari dal primo gennaio 2025 rischiano di fermarsi. I costi deila compensazione dei prezzi* potrebbero schizzare verso l’alto del 30% e le aziende non potranno fare altro che imballare ie attendere tempi migliori

