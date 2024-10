Elezioni Liguria: alle 12 ha votato il 13%, come nel 2020 (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 12 l'affluenza alle Elezioni regionali della Liguria è stata del 13,06%. In totale gli elettori chiamati alle urne oggi, domenica 27 e domani, lunedì 28 ottobre, sono 1.347.736, di cui 733.633 nella Città metropolitana di Genova, 244.411 nella Provincia di Savona, 187.281 nella provincia della Spezia e 182.411 nella provincia di Imperia (dati forniti dalle Prefetture) ricorda in una nota la Regione. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 14,29%, in provincia di Savona il 12,23%, in provincia della Spezia il 11,94%, in provincia di Imperia il 10,31%. Quotidiano.net - Elezioni Liguria: alle 12 ha votato il 13%, come nel 2020 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione12 l'affluenzaregionali dellaè stata del 13,06%. In totale gli elettori chiamatiurne oggi, domenica 27 e domani, lunedì 28 ottobre, sono 1.347.736, di cui 733.633 nella Città metropolitana di Genova, 244.411 nella Provincia di Savona, 187.281 nella provincia della Spezia e 182.411 nella provincia di Imperia (dati forniti dPrefetture) ricorda in una nota la Regione. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova hail 14,29%, in provincia di Savona il 12,23%, in provincia della Spezia il 11,94%, in provincia di Imperia il 10,31%.

