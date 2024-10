Quotidiano.net - Attacco di Israele all’Iran, l’ambasciatore Massolo: “Nessuno ha interesse alla deflagrazione totale”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – “È vero, tutte queste crisi se lasciate a se stesse hanno una valenza da fine mondo. Ma dal Medio Oriente all’Ucraina fino allo scacchiere asiatico,degli attori haa che si arrivi ad unacomplessiva”.Giampiero, già segretario generale della Farnesina, pesa con attenzione le parole il giorno dopo l’di, ennesimorgamento di crisi che sembrano portare ad un livello di destabilizzazione globale senza precedenti. epaselect epa11684282 An Iranian woman walks near an anti-Israel billboard depicting Iran's recent missile attack on Israel and a sentence reading in Persian 'If you want war, we are the master of war', at the Enghelab square in Tehran, Iran, 26 October 2024.