Allerta maltempo: squadra dei Vigili del Fuoco di Bergamo inviata in Liguria - Foto e video (Di domenica 27 ottobre 2024) LA MISSIONE. Il team, equipaggiato con attrezzature e mezzi adeguati, sta operando nel comune di Cairo Montenotte, effettuando interventi di soccorso nell’ambito del contrasto del Rischio Acquatico. Ecodibergamo.it - Allerta maltempo: squadra dei Vigili del Fuoco di Bergamo inviata in Liguria - Foto e video Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) LA MISSIONE. Il team, equipaggiato con attrezzature e mezzi adeguati, sta operando nel comune di Cairo Montenotte, effettuando interventi di soccorso nell’ambito del contrasto del Rischio Acquatico.

Allerta maltempo: squadra dei Vigili del Fuoco di Bergamo inviata in Liguria - Foto e video

