Pace a Roma il corteo fermiamo le guerre

A Roma il corteo per le vie della Capitale per chiedere la fine delle guerre. Da Porta San Paolo (Piramide) al Colosseo, la manifestazione – che vede la partecipazione, fra gli altri, del segretario generale della Cgil Landini – è stata indetta in occasione della mobilitazione nazionale 'fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora'. Fronte Comunista e Fronte Gioventù comunista sono arrivati a Piramide con uno striscione che recita: 'Libano, Ucraina, Palestina. Nato assassina'. Presenti cartelloni con le facce di Crosetto, Meloni, Bonelli e Schlein con la scritta 'guerrafondaio' e 'guerrafondaia' e le orme di mani sporche di sangue. Landini: "Governi fermino chi massacra persone" L'appello di questa piazza è di fermare le guerre, di cessare il fuoco immediatamente, di convocare una conferenza di Pace.

