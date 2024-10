Meteo, ancora temporali e nubifragi: rischio alluvioni, ecco dove. Le previsioni della prossima settimana: incubo "gelo" ad Halloween (Di sabato 26 ottobre 2024) ancora maltempo sull'Italia. Nel corso del weekend una saccatura atlantica si porterà sulla Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà più Leggo.it - Meteo, ancora temporali e nubifragi: rischio alluvioni, ecco dove. Le previsioni della prossima settimana: incubo "gelo" ad Halloween Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024)maltempo sull'Italia. Nel corso del weekend una saccatura atlantica si porterà sulla Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà più

Meteo a Roma : ancora pioggia. Allerta gialla nel Lazio - A Roma e nel Lazio è ancora allerta meteo. A diramarla - oggi venerdì 25 ottobre e per le successive 9-12 ore - la protezione civile e il Nue 112 della Regione. "L’evento meteorologico - è stato spiegato - vede il persistere di condizioni ... (Romatoday.it)

Meteo - ancora nubifragi e temporali : arriva una nuova perturbazione. Pericolo per eventi estremi. Le previsioni del weekend - Allerta maltempo venerdì 25 ottobre al Centro-nord: arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. A Bologna chiuse le scuole,... (Leggo.it)

Previsioni meteo del week end : ancora piogge e temporali intensi al nord ma temperature miti - Tempo nuvoloso e temporali intensi sul nord nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre con fenomeni più intensi al nord ovest e sulla Sardegna. Più asciutto al centro sud a parte qualche pioggia su Toscana e Lazio ma le temperature resteranno ... (Fanpage.it)

Maltempo - per domani è ancora allerta meteo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora un’allerta meteo per Bologna e per gran parte dell’Emilia-Romagna. Per domani, 25 ottobre, la Regione ha diramato un bollettino che riporta un’allerta arancione per rischio idraulico, ... (Bolognatoday.it)