Kamala Harris, dopo Eminem anche Beyoncé: la celebre artista si commuove al comizio. Cos’ha detto | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) USA 24-25, meno undici: comincia il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali. Kamala Harris, dopo Eminem, incassa l’ok di Beyoncé. Inizia il conto alla rovescia. La Casa Bianca sta per avere un nuovo Presidente: la corsa, che si concluderà fra undici giorni con le votazioni, è a due. Donald Trump da una parte, Kamala Harris dall’altra. La donna, nello specifico, ha preso il posto di Biden. Il quale ha preferito ritirarsi dalla corsa alle Presidenziali per via di una condizione psicofisica non ottimale. Obama e Beyoncé (ANSA-CityRumors.it)L’età avanza e qualche scivolone di troppo ha spinto il team di Biden a caldeggiare il ritiro per favorire una donna giovane e in grado di contrastare l’ex Presidente USA Trump. L’uomo, a dispetto delle polemiche, sembra essere in testa nei sondaggi. Cityrumors.it - Kamala Harris, dopo Eminem anche Beyoncé: la celebre artista si commuove al comizio. Cos’ha detto | VIDEO Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 26 ottobre 2024) USA 24-25, meno undici: comincia il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali., incassa l’ok di. Inizia il conto alla rovescia. La Casa Bianca sta per avere un nuovo Presidente: la corsa, che si concluderà fra undici giorni con le votazioni, è a due. Donald Trump da una parte,dall’altra. La donna, nello specifico, ha preso il posto di Biden. Il quale ha preferito ritirarsi dalla corsa alle Presidenziali per via di una condizione psicofisica non ottimale. Obama e(ANSA-CityRumors.it)L’età avanza e qualche scivolone di troppo ha spinto il team di Biden a caldeggiare il ritiro per favorire una donna giovane e in grado di contrastare l’ex Presidente USA Trump. L’uomo, a dispetto delle polemiche, sembra essere in testa nei sondaggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beyoncé e Kelly Rowland sul palco con Kamala Harris in Texas per sostenerla alle elezioni Usa - (Agenzia Vista) Usa, 26 ottobre 2024 Beyoncé originaria di Houston, è salita sul palco di Kamala Harris in Texas, tra gli applausi scroscianti della folla. Con lei l'ex collega nelle Destiny's Child, Kelly Rowland. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... (Liberoquotidiano.it)

Beyoncè - il discorso di Houston per Kamala Harris : “È tempo per l’America di scrivere una nuova canzone” - Beyoncè ha raggiunto Kamala Harris nella tappa di Houston, dove l’artista ha ufficializzato il suo endorsement per la candidata democratica in corsa per la Casa Bianca Sulla presenza della 32 volte vincitrice dei Grammy Awards, si parlava già da ... (Metropolitanmagazine.it)

Leonardo DiCaprio sostiene Kamala Harris e critica Trump : "Non possiamo negare il cambiamento climatico" - Leonardo DiCaprio ha voluto esporsi pubblicamente in merito alle sue preferenze di voto per le presidenziali di quest'anno, criticando aspramente Trump per aver ignorato il cambiamento climatico. Leonardo DiCaprio, da sempre noto per il suo impegno ... (Movieplayer.it)

Beyoncé al comizio per sostenere Kamala Harris : «Sono qui come madre» - A undici giorni delle votazioni per il presidente degli Stati Uniti, la cantante è salita sul palco di Houston, la sua città natale, per supportare la candidata democratica: «Mi preoccupa il mondo in cui vivranno i nostri figli. L’America ha bisogno ... (Vanityfair.it)