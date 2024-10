Israele lancia l’attacco contro l’Iran: “Raid mirati su obiettivi militari”. Rischio guerra totale (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte tra il 1° e il 2 ottobre, una serie di Raid aerei israeliani ha colpito obiettivi militari in Iran, provocando forti esplosioni avvertite a Teheran e nei suoi dintorni. L’operazione, definita “a più livelli” dall’esercito israeliano, ha visto una seconda ondata di attacchi nelle prime ore del mattino. Secondo quanto riportato dai media internazionali, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno preso di mira siti strategici legati alla produzione di missili e difese aeree iraniane, in risposta al lancio di missili iraniani contro Israele del 1° ottobre. Prime ore del mattino: escalation e comunicati ufficiali Le esplosioni sono iniziate intorno all’una di notte, quando i residenti di Teheran hanno segnalato almeno cinque deflagrazioni, con scie luminose che illuminavano il cielo della capitale iraniana. Thesocialpost.it - Israele lancia l’attacco contro l’Iran: “Raid mirati su obiettivi militari”. Rischio guerra totale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte tra il 1° e il 2 ottobre, una serie diaerei israeliani ha colpitoin Iran, provocando forti esplosioni avvertite a Teheran e nei suoi dintorni. L’operazione, definita “a più livelli” dall’esercito israeliano, ha visto una seconda ondata di attacchi nelle prime ore del mattino. Secondo quanto riportato dai media internazionali, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno preso di mira siti strategici legati alla produzione di missili e difese aeree iraniane, in risposta al lancio di missili iranianidel 1° ottobre. Prime ore del mattino: escalation e comunicati ufficiali Le esplosioni sono iniziate intorno all’una di notte, quando i residenti di Teheran hanno segnalato almeno cinque deflagrazioni, con scie luminose che illuminavano il cielo della capitale iraniana.

