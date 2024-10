Amica.it - X Factor 2024: Lorenzo Salvetti canta “Margherita” ed è subito… “young Cocciante”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I giudici lo hanno definito “young Cocciante”, sicuramente per i capelli ricci ma anche per l’intensità e le qualità vocali. E infatti l’esibizione sulle note didi, 17enneutore di Verona, nel primo Live Show di Xha colpito nel segno: per il concorrente di Achille Lauro grandi applausi dal pubblico e grandi complimenti dai quattro giudici. GUARDA LE FOTO X: i 12 concorrenti dei team Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro Ottimi ascolti per la prima puntata in diretta di X– tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – 834mila spettatori tv medi, miglior primo Live Show delle ultime quattro edizioni.