Oasport.it - Volley, Trento-Perugia infiamma la Superlega! Che sfide a Modena e Milano

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È la rivincita della finale di Supercoppa, la sfida tra i campioni d’Italia e i campioni d’Europa, la partita più attesa della stagione: Itas Trentino contro Susa Vimin programma domenica promette scintille e spettacolo e potrebbe essere la seconda gara fra le due squadre più titolate delle ultime due stagioni di una lunga serie in questa annata appena iniziata. Da una parte c’èche l’ultima sfida diretta l’ha persa lo scorso anno in regular season e che in questa stagione è ancora imbattuta e l’Itas Trentino che in campionato viaggia a punteggio pieno dopo quattro giornate e non vuole fermarsi. In casa Sir c’è da registrare il rientro deflagrante di Plotnyskyi ma Lorenzetti deve fare i conti con la gestione dei piccoli guai fisici di Giannelli lasciato a riposo domenica scorsa.