Tale e Quale Show le anticipazioni di venerdì 25 ottobre

(Di venerdì 25 ottobre 2024), ledel prossimo appuntamento in onda su Rai Uno25L’attesa è alta per il sesto appuntamento con ‘’, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La nuova puntata andrà in onda25, come sempre a partire dalle 21.25. Anche in questogli 11 protagonisti dovranno trasformarsi nei grandi nomi della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale di ben 60 anni. L’interesse è altissimo, poiché mancano solo due puntate alla proclamazione del ‘Campione di14’. La classifica è serrata e ogni punto diventa cruciale. Nella puntata precedente è stata Amelia Villano a trionfare grazie alla sua impeccabile interpretazione di Giusy Ferreri con il brano ‘Novembre’. Seconde “a pari merito” Giulia Penna e Verdiana.