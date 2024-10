Biccy.it - Spolverato si smaschera al Gran Hermano: “Lei innamorata, io ho giocato”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’ultimo mese in più occasioni Helena Prestes ha chiesto chiarezza a Lorenzo, cercando di capire se lui fosse interessato anche a Shaila Gatta, ma il ragazzo ha sempre negato. La scorsa settimana il gieffino ha chiesto ad Helena di fidarsi e le ha giurato che non vede al suo fianco una donna come la Gatta: “Con te è un rapporto vero e puro e io questo voglio. Dall’altra parte con Shaila non è un rapporto puro! Non le ho mai creduto. Io sono qui con te, perché c’è verità. Non me ne frega un c***o di lei. Da quando sei entrata mi hai preso tu. Ti devi fidare di me, non mi piace Shaila! A me prima piaceva l’idea che avevo di lei, ma era fantasia, tutto sbagliato. Perchè era una cosa che avevo idealizzato. Poi l’ho conosciuta meglio, ho visto i suoi comportamenti. Come donna non mi piace, quello che vedo non mi piace.