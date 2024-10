Non è vero che la pasta a cena fa ingrassare, l'esperta: «Consumata prima delle 20, facilita il rilassamento in situazione di stress, insonnia, sintomi mestruali e menopausali» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ne consumiamo in media 24 chilogrammi a testa ogni anno, ma il rapporto che abbiamo con la pasta non sempre è sano ed equilibrato. L'endocrinologa e diabetologa fa chiarezza su alcune false credenze legate al piatto italiano per eccellenza Vanityfair.it - Non è vero che la pasta a cena fa ingrassare, l'esperta: «Consumata prima delle 20, facilita il rilassamento in situazione di stress, insonnia, sintomi mestruali e menopausali» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ne consumiamo in media 24 chilogrammi a testa ogni anno, ma il rapporto che abbiamo con lanon sempre è sano ed equilibrato. L'endocrinologa e diabetologa fa chiarezza su alcune false credenze legate al piatto italiano per eccellenza

