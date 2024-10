Quotidiano.net - New York, la proposta di legge: il congedo per la malattia del proprio animale domestico

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) New, 26 ottobre 2024 - Dopo i vari congedi famigliari dal lavoro, qualcuno a Newha proposto quello per prendersi cura dei propri animali domestici. Ha dell'incredibile l'insolitadisul diritto ad assentarsi dal lavoro per ladelamico a 4 zampe (Anche se è un pesce o un uccellino) presentata da Shaun Abreu, consigliere comunale democratico. Il provvedimento mai visto prima prevede un emendamento all'Earned Safe and Sick Time Act, il regolamento che garantisce ai lavoratori dei giorni diper la cura personale o quella di un familiare. Se passerà l'emendamento lasarà estesa anche aled entrerà in vigore entro 120 giorni per la gioia di tutti gli animalisti e per tutti quelli che considerano gli animali domestici membri della famiglia.