Movieplayer.it - Mel Gibson supporta Donald Trump: "Kamala Harris ha l'intelligenza di un palo dello steccato"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista è noto per essere un cattolico conservatore e contro l'aborto, quindi la sua preferenza alle prossime elezioni era chiara da molto tempoha decisamente dimostrato di essere la candidata presidenziale più popolare tra i talenti dell'industriaspettacolo in questa campagna per le presidenziali, con recenti apparizioni illustri ai comizi elettorali tra cui Bruce Springsteen, Michael Keaton, Eminem, Julia Roberts e Spike Lee. Mapuò ora contare un nuovo nome di Hollywood tra i suoi sostenitori: Mel. In un nuovo video pubblicato da TMZ la notte scorsa,ha offerto una breve intervista a un cameraman mentre si dirigeva verso la TSA di un aeroporto: "Non credo che sorprenderà nessuno per chi voterò", ha detto. Il