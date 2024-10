Notizie.com - Maradona Junior, è già scontro con i giornalisti iberici: pronte “tante denunce”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Diegoè appena approdato in Spagna per la sua nuova esperienza da allenatore e le sue parole fanno già discutere. DiegoSinagra, figlio della leggenda del calcio Diego Armando, ha recentemente assunto il ruolo di allenatore dell’Ud Ibarra, squadra che milita nella terza serie spagnola. Il suo arrivo ha subito catalizzato l’attenzione dei media e dei tifosi, ma non tutto è filato liscio come previsto.a rapporto coi giocatori dell’Ibarra – Screenshot Chiringuito – notizie.comIl debutto diJr come allenatore non è passato inosservato. Durante un discorso ai suoi nuovi giocatori, ripreso dalle telecamere di “El Chiringuito“, ha fatto una dichiarazione forte: “Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo (sebbene questa sia una traduzione forzata, ndr). Non è facile, ma dimenticatelo”.