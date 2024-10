In Italia crescita solare fotovoltaico del 174% nel primo semestre 2024

In Italia crescita solare fotovoltaico del 17,4% nel primo semestre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cresce la propensione green delle imprese Italiane. Nel 2023 la produzione di energia da impianti fotovoltaici nelle imprese, pari a 10.742 GWh (Gigawattora), è aumentata del 9,1% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata più sostenuta, +15,8%, nelle aziende manifatturiere con un incremento del 20,8% del numero di impianti. Nelle imprese dei servizi la produzione di energia da fotovoltaico è cresciuta del 6,1% con un aumento del 14,9% del numero di impianti. La tendenza è misurata da Confartigianato in un rapporto presentato in occasione della seconda edizione della ‘Settimana per l’energia e la sostenibilità ’ che si svolge dal 21 al 27 ottobre in tutta Italia, con decine di eventi che vedono gli artigiani e le piccole imprese protagonisti delle sfide della transizione energetica ed ecologica. Lapresse.it - In Italia crescita solare fotovoltaico del 17,4% nel primo semestre 2024 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cresce la propensione green delle impresene. Nel 2023 la produzione di energia da impianti fotovoltaici nelle imprese, pari a 10.742 GWh (Gigawattora), è aumentata del 9,1% rispetto all’anno precedente. Laè stata più sostenuta, +15,8%, nelle aziende manifatturiere con un incremento del 20,8% del numero di impianti. Nelle imprese dei servizi la produzione di energia daè cresciuta del 6,1% con un aumento del 14,9% del numero di impianti. La tendenza è misurata da Confartigianato in un rapporto presentato in occasione della seconda edizione della ‘Settimana per l’energia e la sostenibilità ’ che si svolge dal 21 al 27 ottobre in tutta, con decine di eventi che vedono gli artigiani e le piccole imprese protagonisti delle sfide della transizione energetica ed ecologica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bcc Lombardia in crescita - sostegno a imprese e famiglie - Le Bcc della Lombardia confermano il ruolo di sostegno all'economia reale e alle comunità . Nei primi sei mesi dell'anno le 27 Banche di Credito Cooperativo presenti a livello regionale, confermano un "buon posizionamento di mercato, mostrando in una ... (Quotidiano.net)

Imprese in crescita sul territorio provinciale - nel periodo luglio-settembre si registrano 105 nuove attività - Anche il terzo trimestre del 2024 si chiude con segnali di tenuta per il sistema delle imprese della provincia di Rimini. A fornire gli elementi di analisi è il consueto report di Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere attraverso i dati ... (Riminitoday.it)

Imprese : Latina una delle province più in crescita. Bene agricoltura e turismo - tengono le costruzioni - La provincia di Latina - insieme a quelle di Rieti e Frosinone - è quella che nel terzo trimestre dell’anno in corso ha fatto registrare la performance migliore in termini di tasso di crescita delle imprese. A scattare la fotografia sulla ... (Latinatoday.it)

Imprese : Latina una provincia in crescita. Bene agricoltura e turismo - tengono le costruzioni - La provincia di Latina - insieme a quelle di Rieti e Frosinone - è quella che nel terzo trimestre dell’anno in corso ha fatto registrare la performance migliore in termini di tasso di crescita delle imprese. A scattare la fotografia sulla ... (Latinatoday.it)