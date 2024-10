Butac.it - Il top doctor che top doctor non è

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono tanti i profili social che su svariate piattaforme stanno condividendo un titolone in inglese che circola da fine settembre 2024, questo: Top: “We Were Told To Deliberately Kill Millions of COVID Patients Using Ventilators” Viene condiviso da quasi tutti come immagine, senza il link all’articolo, e la ragione è presto detta: il sito che lo diffonde è sempre il solito The People’s Voice, sbugiardato in lungo e in largo da quasi tutti i fact-checker mondiali. Eppure ci sono ancora soggetti che sono convinti che sia un sito affidabile (o che non si pongono nemmeno il dubbio). Ma anche oggi senza troppo sforzo ci occuperemo di smontare quanto da loro sostenuto, a partire da quel “top”.