Bagno di sangue a Jabaliya: Israele sotto accusa. Il Nyt inchioda lo Stato ebraico: palestinesi usati come scudi umani (Di venerdì 25 ottobre 2024) Orrore israeliano Jabaliya. “Nell’ambito di un’escalation dell’attacco genocida nel nord di Gaza, scrive l’agenzia palestinese Wafa, questa sera le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabaliya, provocando l’uccisione e il ferimento di circa 150 civili, tra cui donne e bambini”. Fonti locali hanno riferito Bagno di sangue a Jabaliya: Israele sotto accusa. Il Nyt inchioda lo Stato ebraico: palestinesi usati come scudi umani L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Orrore israeliano. “Nell’ambito di un’escalation dell’attacco genocida nel nord di Gaza, scrive l’agenzia palestinese Wafa, questa sera le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di, provocando l’uccisione e il ferimento di circa 150 civili, tra cui donne e bambini”. Fonti locali hanno riferitodi. Il NytloL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Massacro di massa” a Jabalia, 150 tra morti e feriti. Tre giornalisti uccisi in Libano - La protezione civile di Gaza: “Rasi al suolo 10 edifici residenziali”. I soccorritori sono arrivati con difficoltà a causa dei continui attacchi dell’Idf ... (quotidiano.net)

Massacro a Jabaliya. Fuoco sugli ospedali, migliaia in fuga da nord - Israele (Internazionale) L’esercito israeliano fa saltare in aria 11 palazzi: 150 tra morti e feriti. Colpito il Kamal Adwan. 17 uccisi in una scuola a Nuseirat. In Libano uccisi 19 civili e cinque so ... (ilmanifesto.it)

Anche il Perù nel caso Lava Jato: l’ex presidente Toledo condannato a 20 anni e sei mesi per corruzione e riciclaggio - Alejandro Toledo, governatore del Perù dal 2001 al 2006, è stato condannato in primo grado dalla Corte suprema nazionale – presieduta da Ziada Pérez Inés Rojas e Richarth Quispe – a 20 anni e sei mesi ... (ilfattoquotidiano.it)

Sperimentazione animale, FdI vuole riaprire gli allevamenti di cani e gatti. Felicetti (Lav): “Vogliono tornare ai lager tipo Green Hill” - "Un'azione folle della maggioranza, vogliono Green Hill": c'è il rischio di un ritorno all'allevamento-lager di cuccioli di cani ... (ilfattoquotidiano.it)