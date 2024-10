Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 25 ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 25 ottobre Asu inganna Tarik, facendogli credere che lo aiuterà a sbarazzarsi di Emir, ma in realtà è un piano per mantenere il controllo su di lui. Nel frattempo, Kemal riesce a far eleggere un suo alleato come nuovo presidente della Kozcuoglu Holding, infliggendo un duro colpo a Emir. La tensione tra Kemal ed Emir continua a crescere, con Kemal sempre più deciso a proteggere Deniz e a mettere fine al dominio di Emir. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi25Asu inganna Tarik, facendogli credere che lo aiuterà a sbarazzarsi di Emir, ma in realtà è un piano per mantenere il controllo su di lui. Nel frattempo, Kemal riesce a far eleggere un suo alleato come nuovo presidente della Kozcuoglu Holding, infliggendo un duro colpo a Emir. La tensione tra Kemal ed Emir continua a crescere, con Kemal sempre più deciso a proteggere Deniz e a mettere fine al dominio di Emir.

