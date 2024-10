WTA Guangzhou, Katerina Siniakova e Bernarda Pera approdano ai quarti di finale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Definito il quadro delle tenniste qualificate ai quarti di finale del WTA250 di Guangzhou (Cina). Sul cemento asiatico pronostici rispettati, pensando ai match che hanno avuto per protagoniste la ceca Katerina Siniakova, eccellente interprete in doppio, e la statunitense Bernarda Pera, che sta cercando di risalire la china in classifica mondiale. Siniakova (n.48 del ranking) ha giocato contro la statunitense Alycia Parks (n.115 del ranking) e la partita non ha avuto storia. La ceca si è imposta per 6-1 6-4, dominando letteralmente il primo parziale e spuntandola nel secondo, nonostante la reazione della sua avversaria. Sul suo cammino ci sarà proprio Pera (n.79 WTA), a segno per 6-2 6-2 contro la padrona di casa Shuai Zhang (n.237 del mondo). Una partita a senso unico, con la statunitense che ha tenuto una velocità di crociera fuori portata per la cinese. Oasport.it - WTA Guangzhou, Katerina Siniakova e Bernarda Pera approdano ai quarti di finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Definito il quadro delle tenniste qualificate aididel WTA250 di(Cina). Sul cemento asiatico pronostici rispettati, pensando ai match che hanno avuto per protagoniste la ceca, eccellente interprete in doppio, e la statunitense, che sta cercando di risalire la china in classifica mondiale.(n.48 del ranking) ha giocato contro la statunitense Alycia Parks (n.115 del ranking) e la partita non ha avuto storia. La ceca si è imposta per 6-1 6-4, dominando letteralmente il primo parziale e spuntandola nel secondo, nonostante la reazione della sua avversaria. Sul suo cammino ci sarà proprio(n.79 WTA), a segno per 6-2 6-2 contro la padrona di casa Shuai Zhang (n.237 del mondo). Una partita a senso unico, con la statunitense che ha tenuto una velocità di crociera fuori portata per la cinese.

