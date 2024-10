Inter-news.it - Sala: «Inter e Milan, serve manifestazione d’interesse! Lì la svolta»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco dio Giuseppeha commentato le ultime notizie relative a San Siro e alle scelte diper quanto riguarda gli stadi. L’apertura ci sarà solo in un momento, le dichiarazioni da Calcio e Finanza. RASSICURAZIONI – Giuseppe, sindaco dio, ha cercato di rassicurare i cittadini riguardo le scelte di: «Ai residenti dico due cose: uno che cercheremo di fare di tutto per migliorare la zona, portare più verde e non più caos e traffico e inoltre che i fondi che il Comune prenderà li metteremo per migliorare l’edilizia popolare che lì è decisamente carente. L’impianto di San Siro non verrà dedicato a eventi che porteranno gente, concerti o altre partite. Per cui il Meazza, in parte bisognerà conservarlo, si lavorerà per fare quello di cui hanno bisogno le squadre cercando di conservare le vestigia storiche».