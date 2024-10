Perquisizioni in Provincia, Magliocca: "Sono sereno, disponibile a collaborare con inquirenti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Sono indagato perché avrei favorito una sponsorizzazione per una squadra di calcio casertana e per tale motivo ho subito una perquisizione. Desidero ribadire la mia totale disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria. Affronto la situazione con serenità, certo di poter chiarire ogni Casertanews.it - Perquisizioni in Provincia, Magliocca: "Sono sereno, disponibile a collaborare con inquirenti" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "indagato perché avrei favorito una sponsorizzazione per una squadra di calcio casertana e per tale motivo ho subito una perquisizione. Desidero ribadire la mia totale disponibilità acon l’autorità giudiziaria. Affronto la situazione con serenità, certo di poter chiarire ogni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa, Piazza Affari resta in positivo grazie ai buoni risultati di auto e tech - Da monitorare ancora Tim che ha chiuso la seduta del 23 ottobre in calo del 2,41% sulla notizia di perquisizioni della Guardia di Finanza nell’ufficio del capo del procurement, Simone De Rose, per ... (quifinanza.it)

Indagato un manager di Tim. Il gruppo: "Siamo la parte lesa" - Ascolta ora Giornata difficile in Borsa per Tim, che ieri ha perso il 2,4% a 0,24 euro sulla notizia di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza ai danni di un suo dipendente e di uno della soc ... (ilgiornale.it)

Corruzione, perquisiti i procuratori Tim e Ntt Data. Pm: "Mazzetta da 50 mila euro" - La società assicura la collaborazione "con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del gruppo" ... (rainews.it)