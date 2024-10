Perché le parole di Marina Berlusconi e Dell’Utri sui giudici mi creano disgusto (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Palermo quando si sentono certe affermazioni che creano disgusto, si dice: “Mi viene i lanzare”, mi viene da vomitare. Ed è quello che è capitato a me nell’ascoltare Marina Berlusconi e Marcello Dell’Utri. La prima afferma che “Certi giudici nemici di tutto il Paese”. Il secondo: “Le toghe rosse? Non se ne sono mai andate”. Matrimìa che affermazioni davvero inaudite e quindi mi sento di dire alla figlia di Berlusconi che certi imprenditori hanno foraggiato Cosa nostra a suon di milioni di lire (Cass., Sez. I, 9 maggio 2014 (dep. 1 luglio 2014), n. 28225, Pres. Siotto, Rel. Cassano, ric. Dell’Utri). Ilfattoquotidiano.it - Perché le parole di Marina Berlusconi e Dell’Utri sui giudici mi creano disgusto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Palermo quando si sentono certe affermazioni che, si dice: “Mi viene i lanzare”, mi viene da vomitare. Ed è quello che è capitato a me nell’ascoltaree Marcello. La prima afferma che “Certinemici di tutto il Paese”. Il secondo: “Le toghe rosse? Non se ne sono mai andate”. Matrimìa che affermazioni davvero inaudite e quindi mi sento di dire alla figlia diche certi imprenditori hanno foraggiato Cosa nostra a suon di milioni di lire (Cass., Sez. I, 9 maggio 2014 (dep. 1 luglio 2014), n. 28225, Pres. Siotto, Rel. Cassano, ric.).

