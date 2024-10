Nuova sfida Bagnaia-Martin, ma Marquez c’è (Di giovedì 24 ottobre 2024) BURINAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il motomondiale entra nelle sue fasi finali, facendo tappa in Thailandia, a Buriram, per il terzultimo appuntamento stagionale. Non c’è dunque tempo per i piloti di rifiatare: dopo il weekend australiano si torna subito in pista dopo appena quattro giorni. Certamente il tema di maggior interesse sulla bocca degli appassionati non può che essere l’avvincente lotta al titolo tra Bagnaia e Martin. Nel corso dell’ultimo appuntamento lo spagnolo è riuscito ad ampliare il proprio vantaggio in classifica a venti punti. Nonostante il leggero ritardo, Bagnaia è apparso molto sereno nella conferenza stampa di vigilia, sottolineando come, con la presenza delle Sprint, ci siano più occasioni per guadagnare o per perdere punti. “Il tracciato di Chang sulla carta dovrebbe essere più favorevole a me, rispetto che a Martin. Unlimitednews.it - Nuova sfida Bagnaia-Martin, ma Marquez c’è Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) BURINAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il motomondiale entra nelle sue fasi finali, facendo tappa in Thailandia, a Buriram, per il terzultimo appuntamento stagionale. Non c’è dunque tempo per i piloti di rifiatare: dopo il weekend australiano si torna subito in pista dopo appena quattro giorni. Certamente il tema di maggior interesse sulla bocca degli appassionati non può che essere l’avvincente lotta al titolo tra. Nel corso dell’ultimo appuntamento lo spagnolo è riuscito ad ampliare il proprio vantaggio in classifica a venti punti. Nonostante il leggero ritardo,è apparso molto sereno nella conferenza stampa di vigilia, sottolineando come, con la presenza delle Sprint, ci siano più occasioni per guadagnare o per perdere punti. “Il tracciato di Chang sulla carta dovrebbe essere più favorevole a me, rispetto che a

