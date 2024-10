Museo Diocesano, bando nel mirino: la carica dei 109 contro l’archistar (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano - Le firme sono arrivate a quota 109 e sono quasi tutte di architetti. Firme apposte in calce a una lettera aperta di istanza di autotutela in cui viene contestato il bando lanciato pochi giorni fa dall’Opera Diocesana per la progettazione del Nuovo Museo Diocesano nei Chiostri di Sant’Eustorgio, nel cuore del quartiere Ticinese. Un bando per progettazione e direzione lavori del valore di 728.438 euro. L’istanza, indirizzata all’Opera Diocesana e al segretariato lombardo del Ministero della Cultura, è stata presentata, tra gli altri, dagli architetti Enrico Molteni, Alberico Belgiojoso, Lorenzo Degli Esposti, Federico Mazza, dallo scrittore e architetto Gianni Biondillo, dal giornalista e architetto Luca Beltrami Gadola e dall’architetto ed ex assessore ai Trasporti ai tempi delle Giunte Albertini Giorgio Goggi. Ilgiorno.it - Museo Diocesano, bando nel mirino: la carica dei 109 contro l’archistar Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano - Le firme sono arrivate a quota 109 e sono quasi tutte di architetti. Firme apposte in calce a una lettera aperta di istanza di autotutela in cui viene contestato illanciato pochi giorni fa dall’Opera Diocesana per la progettazione del Nuovonei Chiostri di Sant’Eustorgio, nel cuore del quartiere Ticinese. Unper progettazione e direzione lavori del valore di 728.438 euro. L’istanza, indirizzata all’Opera Diocesana e al segretariato lombardo del Ministero della Cultura, è stata presentata, tra gli altri, dagli architetti Enrico Molteni, Alberico Belgiojoso, Lorenzo Degli Esposti, Federico Mazza, dallo scrittore e architetto Gianni Biondillo, dal giornalista e architetto Luca Beltrami Gadola e dall’architetto ed ex assessore ai Trasporti ai tempi delle Giunte Albertini Giorgio Goggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dall’Europa 24 milioni a Hera-Saipem per la cattura di CO2. Come funzionerà l’impianto - I fondi europei finanzieranno un progetto di cattura della CO2 del termovalorizzatore di Ferrara. Dal 2028 verrà abbattuto il 90% delle emissioni grazie alla tecnologia Bluenzyme ... (corriere.it)

Montagna prorogata al 29 Novembre scadenza per presentare domande per bando rifugi 2024 - Regione Lombardia ha prorogato fino a venerdì 29 novembre la scadenza del termine per la presentazione delle domande per ... (resegoneonline.it)

MONTAGNA. ASSESSORE SERTORI: PROROGATA AL 29 NOVEMBRE SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDE PER IL ‘BANDO RIFUGI 2024’ - (mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2024 – Regione Lombardia ha prorogato fino a venerdì 29 novembre la scadenza del termine per la presentazione delle domande per il ‘Bando Rifugi 2024’, aperto l ... (mi-lorenteggio.com)