Milan, rinviato il match contro il Bologna: Theo Hernandez e Reijnders saltano Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato alle 18 doveva giocarsi il match di Serie A tra Bologna e Milan. Ma la partita è stata rinviata. ULTIM’ORA SERIE A Allerta meteo, rinviata Bologna-Milan Firmata ordinanza dal sindaco Lepore#SkySport #BolognaMilan #SerieA #Bologna #Milan #SkySerieA — skysport (@SkySport) October 24, 2024 Milan, Theo Hernandez e Reijnders saltano il match contro il Napoli Secondo quanto riportato da calciomercato.com: Negli ultimi giorni infatti la città, e più in generale tutta la regione dell’Emilia Romagna, sono state messe in ginocchio dall’ondata di maltempo, che ha causato danni e provocato anche una vittima: l’alluvione ha complicato la viabilità, messa a dura prova dai lavori necessari per sistemare le strade in seguito alle piogge, tra cui la zona circostante lo stadio, una delle più colpite. Ilnapolista.it - Milan, rinviato il match contro il Bologna: Theo Hernandez e Reijnders saltano Napoli Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato alle 18 doveva giocarsi ildi Serie A tra. Ma la partita è stata rinviata. ULTIM’ORA SERIE A Allerta meteo, rinviataFirmata ordinanza dal sindaco Lepore#SkySport ##SerieA ##SkySerieA — skysport (@SkySport) October 24, 2024ililSecondo quanto riportato da calciomercato.com: Negli ultimi giorni infatti la città, e più in generale tutta la regione dell’Emilia Romagna, sono state messe in ginocchio dall’ondata di maltempo, che ha causato danni e provocato anche una vittima: l’alluvione ha complicato la viabilità, messa a dura prova dai lavori necessari per sistemare le strade in seguito alle piogge, tra cui la zona circostante lo stadio, una delle più colpite.

