Maltempo, allarme a Bologna: scuole chiuse, rinviata la partita di serie A contro il Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Resta alta la ntesione in Emilia-Romagna e soprattutto per Bologna. La nuova allerta meteo preoccupa al punto che il sindaco ha ordinato sia la chiusura delle scuole che l'annullamento della partita Bologna-Milan allo stadio Dall'Ara. Disagi anche sulla statale Porrettana, mentre preoccupa l'avanzare di una frana a San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese. 18. 59 Alluvione, ancora tremila evacuati in regione Dopo l'ultima alluvione, gli evacuati in Emilia-Romagna sono 2.973, di cui 1.147 nel bolognese e i restanti tra il parmense (190) e il reggiano (circa 1.636). Trentuno le persone in carico al sistema pubblico di protezione civile. 19.

