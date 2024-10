Terzotemponapoli.com - Magoni: “Per me Kvara vale oltre 6 milioni”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Oscar, direttore sportivo del Renate ed ex calciatore di Napoli e Atalanta è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Tra le altre cose, si è espresso anche sul rinnovo ditskhelia., cosa poteva fare di più l’Atalanta ieri? “Poteva fare gol, ma l’Atalanta ha attaccato per 90 minuti, é mancata un po’ di fortuna. Il Celtic ha fatto un grande fase difensiva. É un peccato, perché se c’era qualcuno che doveva vincere sicuramente é l’Atalanta”.su Retegui “Intanto complimenti all’Atalanta perché dopo appena 2 giorni dall’infortunio di Scamacca hanno fatto un colpo eccezionale. Retegui poi sta giocando molto bene, é cresciuto tantissimo con Gasperini, mi piace davvero tanto”. Su Lukaku “Lukaku é importante perché fa reparto da solo.