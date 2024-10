Lei lo avvicina riesce a sfilargli il Rolex e scappa in auto col complice | derubato malcapitato pontino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladra Abile Ruba una un Uomo in Via Garibaldi Un uomo è stato vittima di un furto con destrezza nel primo pomeriggio di martedì, nella zona di via Garibaldi, in pieno centro a Latina. Ilè statodel suo orologiomentre passeggiava per la strada, molto probabilmente da un’abile ladra specializzata in colpi di questo genere. L’uomo si è accorto del furto solo quando l’autrice del colpo stava già fuggendo. Ha quindi dedotto che, durante un momento di distrazione, la ladra gli ha sfilato l’orologio senza che se ne rendesse conto. L’orologio, undi valore, è stato sottratto in pochi istanti, con una destrezza che indica una grande esperienza da parte della malvivente.