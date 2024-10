La mappa dei nuovi asili nido finanziati dal Pnrr a Palermo: pochi cantieri aperti, tanti progetti a rischio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inizialmente gli asili nido e le scuole delle infanzia da rinnovare o da costruire di sana pianta erano 14, secondo il piano con le candidature presentato durante la sindacatura Orlando nell'aprile del 2022. Oggi, dopo una scrematura, sono diventate 11 le strutture che dovrebbero essere Palermotoday.it - La mappa dei nuovi asili nido finanziati dal Pnrr a Palermo: pochi cantieri aperti, tanti progetti a rischio Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inizialmente glie le scuole delle infanzia da rinnovare o da costruire di sana pianta erano 14, secondo il piano con le candidature presentato durante la sindacatura Orlando nell'aprile del 2022. Oggi, dopo una scrematura, sono diventate 11 le strutture che dovrebbero essere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - stretta sui figli mammoni : cancellate le detrazioni per over 30 a carico. Asili nido e neonati - cosa cambia nel 2025 - Stretta sui figli ?mammoni? per spingere i ragazzi a lasciare la casa dei genitori. Nella Manovra 2025 arriva una misura per spingere i giovani ad abbandonare il nido famigliare... (Leggo.it)

Manovra di bilancio da 30miliardi, il Ddl è alla Camera. Le principali novità - Il bonus asili nido viene potenziato, escludendo l’Assegno unico universale dal calcolo dell’ISEE, e vengono rafforzati gli incentivi per le famiglie numerose, con maggiori detrazioni fiscali in base ... (laquilablog.it)

Così il Pnrr sta inguaiando i Sindaci in Sicilia - A Marineo, Comune di seimila abitanti, sulle Madonie, vicino Palermo, ci sono ben settanta mamme che aspettano di poter mandare i loro figli nel tanto agognato asilo nido che il Comune sta realizzando ... (tp24.it)

Trovati escrementi di topo. Il sindaco chiude l’asilo. Al via la derattizzazione - La scoperta è avvenuta in una stanza della struttura in via Lapini. In azione una ditta specializzata: il nido riaprirà regolarmente lunedì. L’asilo nido di Montalcino resta chiuso fino a lunedì per ... (lanazione.it)