Kamala Harris, la battuta sull'ex presidente Jimmy Carter scatena la polemica: "Disgustosa e irrispettosa" (Di giovedì 24 ottobre 2024) C'è un video che sta girando vorticosamente sui social. La protagonista è Kamala Harris. La vice presidente in carica e candidata Democratica alla Casa Bianca contro il Repubblicano Donald Trump, è divenuta suo mal grado protagonista di una furiosa polemica. A scatenarla è stata una sua battuta quantomeno avventata, pronunciata durante un comizio, ma considerata di dubbio gusto perché sbeffeggia l'ex presidente Jimmy Carter, malato terminale e ormai prossimo alla fine. Ecco cosa ha detto Kamala.Leggi anche: Elezioni Usa: Trump avanti nei sondaggi in tutti gli Stati chiave Il video in questione è molto breve, ma di una potenza deflagrante. Mentre tiene un comizio in vita delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre, Kamala Harris si lascia sfuggire questa battuta: "Quindi guarda, se Jimmy Carter può votare in anticipo, puoi farlo anche tu".

