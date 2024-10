Ilary Blasi ironizza sul flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli: “Hai sentito? Qua non vedo borse” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilary Blasi ironizza sul flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli La notizia bomba del presunto flirt tra Francesco Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli non ha lasciato indifferente Ilary Blasi che ha reagito con ironia al gossip. La conduttrice, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un monologo dell’attore Paolo Camilli, del quale è andata a vedere lo spettacolo, in cui imita la stessa Ilary Blasi. “Ah ma’ hai sentito? – recita l’attore durante lo show mentre fa finta di essere al telefono con la madre – Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco? No ma’ peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente Mi sa che mi aspetta una serata neraaaa”. Le parole postate da Ilary Blasi non sembrano per nulla casuali: nel monologo, infatti, il comico cita le famose borsette al centro della guerra tra la conduttrice e l’ex marito. Tpi.it - Ilary Blasi ironizza sul flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli: “Hai sentito? Qua non vedo borse” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sultraLa notizia bomba del presuntotrae la giornalistanon ha lasciato indifferenteche ha reagito con ironia al gossip. La conduttrice, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un monologo dell’attore Paolo Camilli, del quale è andata a vedere lo spettacolo, in cui imita la stessa. “Ah ma’ hai? – recita l’attore durante lo show mentre fa finta di essere al telefono con la madre – Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco? No ma’ peggio, qua nonlela Gente Mi sa che mi aspetta una serata neraaaa”. Le parole postate danon sembrano per nulla casuali: nel monologo, infatti, il comico cita le famosette al centro della guerra tra la conduttrice e l’ex marito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Flirt con il dirigente Mediaset”. Ilary Blasi - nuovo presunto amante : sarà ascoltato in tribunale - Stando a quanto riportato da Il Messaggero, “avrebbe chiamato a testimoniare un manager di Mediaset, che avrebbe avuto un flirt con la ex moglie, nonché il suo amico fraterno Alex Nuccetelli (querelato per diffamazione dalla Blasi proprio per averle attribuito quest’ultima relazione, da lei smentita categoricamente)”. (Caffeinamagazine.it)

Ilary Blasi chiama come testimone Noemi Bocchi - Totti “un manager di Mediaset - con il quale lei avrebbe avuto un flirt” - Cristiano Iovino, l'uomo del caffè nel docu Unica, è già nella lista dei testimoni del Pupone. Oltre a lui, anche "un manager di Mediaset, che avrebbe avuto un flirt con la ex moglie", come riporta Il Messaggero. Continua a leggere . Ilary Blasi ha citato in tribunale come testimone Noemi Bocchi, l'attuale compagna di Francesco Totti, al fine di stabilire chi ha tradito per prima e quando. (Fanpage.it)

Ilary Blasi chiama come testimone Noemi Totti - Totti “un manager di Mediaset - che il quale avrebbe avuto un flirt” - Continua a leggere . Cristiano Iovino, l'uomo del caffè nel docu Unica, è già nella lista dei testimoni del Pupone. Oltre a lui, anche "un manager di Mediaset, che avrebbe avuto un flirt con la ex moglie", come riporta Il Messaggero. Ilary Blasi ha citato in tribunale come testimone Noemi Bocchi, l'attuale compagna di Francesco Totti, al fine di stabilire chi ha tradito per prima e quando. (Fanpage.it)