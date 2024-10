I Redknapp raccontano Whitehurst “il giocatore più cattivo della storia”: «Oggi gli avversari piangerebbero» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il calcio di Harry e Jamie Redknapp non esiste più. Padre e figlio, due ex. Jamie Oggi ha 51 anni, Harry 77. Hanno scritto un libro di ricordi, aneddoti, analisi. Ne parlano in una lunghissima intervista al Times. Nella quale, tra mille altre cose, raccontano di Billy Whitehurst. Uno che al confronto, Pasquale Bruno era un angioletto. La cosa bella è che Harry da allenatore fa esordire il figlio proprio contro questo difensore dalla cattiveria leggendaria. Lo butta dentro e gli fa: “Stai lontano da quel lunatico di Billy Whitehurst”. Hull City contro Bournemouth, 13 gennaio 1990. Il Bournemouth stava vincendo comodamente, 4-1. Un buon momento per far esordire Jamie, a 16 anni. Whitehurst è quello che una volta Tony Cascarino definì “il calciatore più duro di sempre”. Ilnapolista.it - I Redknapp raccontano Whitehurst “il giocatore più cattivo della storia”: «Oggi gli avversari piangerebbero» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il calcio di Harry e Jamienon esiste più. Padre e figlio, due ex. Jamieha 51 anni, Harry 77. Hanno scritto un libro di ricordi, aneddoti, analisi. Ne parlano in una lunghissima intervista al Times. Nella quale, tra mille altre cose,di Billy. Uno che al confronto, Pasquale Bruno era un angioletto. La cosa bella è che Harry da allenatore fa esordire il figlio proprio contro questo difensore dalla cattiveria leggendaria. Lo butta dentro e gli fa: “Stai lontano da quel lunatico di Billy”. Hull City contro Bournemouth, 13 gennaio 1990. Il Bournemouth stava vincendo comodamente, 4-1. Un buon momento per far esordire Jamie, a 16 anni.è quello che una volta Tony Cascarino definì “il calciatore più duro di sempre”.

