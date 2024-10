Festa in Università per il 50esimo anniversario dei corsi di Economia & Management (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquant’anni di passione, ricerca, studio e memoria. È attraverso queste parole che si è celebrato il Cinquantesimo anniversario dei corsi di Economia & Management dell’Università degli Studi di Bergamo, tenutosi mercoledì 23 ottobre nella nuova sede del corso, il campus Economico-Giuridico di via dei Caniana. Una vera e propria Festa, dove studenti, laureati e docenti attuali e passati, hanno ricordato con nostalgia il periodo passato all’ateneo. L’iniziativa si è aperta con i saluti del Rettore, Sergio Cavalieri, e della sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, che hanno ribadito il ruolo centrale dell’Università nello sviluppo culturale ed economico della città, confermando ulteriormente il forte legame tra l’ateneo e il territorio. Bergamonews.it - Festa in Università per il 50esimo anniversario dei corsi di Economia & Management Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquant’anni di passione, ricerca, studio e memoria. È attraverso queste parole che si è celebrato il Cinquantesimodeididell’degli Studi di Bergamo, tenutosi mercoledì 23 ottobre nella nuova sede del corso, il campus Economico-Giuridico di via dei Caniana. Una vera e propria, dove studenti, laureati e docenti attuali e passati, hanno ricordato con nostalgia il periodo passato all’ateneo. L’iniziativa si è aperta con i saluti del Rettore, Sergio Cavalieri, e della sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, che hanno ribadito il ruolo centrale dell’nello sviluppo culturale ed economico della città, confermando ulteriormente il forte legame tra l’ateneo e il territorio.

