Farnesina | incontro sottosegretario Silli con ministro Investimenti Honduras

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Il sottosegretario Giorgio Silli ha incontrato oggi alla Farnesina il ministro per gli Investimenti dell'Honduras, Miguel Medina, a margine della Conferenza "Clima di Investimenti in Honduras" organizzata dall'Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (IILA), in collaborazione con l'Ambasciata dell'Honduras in Italia e il Consiglio Nazionale degli Investimenti in Honduras. Lo rende noto la Farnesina, aggiungendo che nel corso dell'incontro sono state valorizzate le ottime relazioni bilaterali, che potrebbero trarre ulteriore slancio dall'istituzione di un Meccanismo di Dialogo Politico.

