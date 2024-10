Cavalli maltrattati, pagamenti senza fattura e infrazioni stradali: l’inchiesta sulle botticelle romane (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'associazione antispecista AnimaLiberAction ha pubblicato un'investigazione sulle botticelle romane. Immagini che riprendono maltrattamenti sui Cavalli, pagamenti senza fattura e violazioni del codice della strada. Fanpage.it - Cavalli maltrattati, pagamenti senza fattura e infrazioni stradali: l’inchiesta sulle botticelle romane Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'associazione antispecista AnimaLiberAction ha pubblicato un'investigazione. Immagini che riprendono maltrattamenti suie violazioni del codice della strada.

