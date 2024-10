Calcio femminile, Italia in cerca di certezze nell’amichevole contro Malta al Tre Fontane (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le qualificazioni agli Europei 2025 di Calcio femminile sono già un ricordo e la Nazionale Italiana guidata da Andrea Soncin si ripresenta sul rettangolo verde per acquisire ancora più certezze. Due le amichevoli a stretto giro: match contro Malta e Spagna, in programma domani (ore 18.15, Rai Sport) al ‘Tre Fontane’ di Roma e martedì 29 ottobre (ore 18.15, Rai 2) al ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Un doppio confronto che, considerando il test del 2 dicembre in casa della Germania, vorrà dare indicazioni al tecnico nostrano sullo stato di salute del gruppo tricolore. “L’obiettivo è lo stesso di sempre, continuare a crescere a tutti i livelli per portarci ad affrontare tutte le gare con la stessa mentalità e voglia di vincere“, ha dichiarato in conferenza stampa Soncin. Oasport.it - Calcio femminile, Italia in cerca di certezze nell’amichevole contro Malta al Tre Fontane Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le qualificazioni agli Europei 2025 disono già un ricordo e la Nazionalena guidata da Andrea Soncin si ripresenta sul rettangolo verde per acquisire ancora più. Due le amichevoli a stretto giro: matche Spagna, in programma domani (ore 18.15, Rai Sport) al ‘Tre’ di Roma e martedì 29 ottobre (ore 18.15, Rai 2) al ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Un doppio confronto che, considerando il test del 2 dicembre in casa della Germania, vorrà dare indicazioni al tecnico nostrano sullo stato di salute del gruppo tricolore. “L’obiettivo è lo stesso di sempre, continuare a crescere a tutti i livelli per portarci ad affrontare tutte le gare con la stessa mentalità e voglia di vincere“, ha dichiarato in conferenza stampa Soncin.

