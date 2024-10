Bonus edilizi, proroghe e tagli sugli sconti per chi ristruttura la casa: cosa c’è nella manovra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proroga del Bonus ristrutturazione con aliquote decrescenti nel tempo e differenziate tra prima casa e le altre abitazioni. Questa la novità più importante (e già annunciata) che caratterizza i Bonus edilizi inseriti nella legge di Bilancio 2025. Il governo Meloni, una volta ammazzato il SuperBonus 110% – che per la premier resta il male dell’economia italiana (senza la misura “il governo avrebbe potuto dare 20mila euro a pensionato” -, ha così ridisegnato il quadro delle agevolazioni fiscali. Vediamo nel dettaglio cosa è stato previsto. Bonus ristrutturazioni. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio resta, come preannunciato, al 50% per le spese sostenute nel 2025 ma solo sulla prima casa, per poi ridursi al 36% per le spese nel 2026 e nel 2027. Ilfattoquotidiano.it - Bonus edilizi, proroghe e tagli sugli sconti per chi ristruttura la casa: cosa c’è nella manovra Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proroga delzione con aliquote decrescenti nel tempo e differenziate tra primae le altre abitazioni. Questa la novità più importante (e già annunciata) che caratterizza iinseritilegge di Bilancio 2025. Il governo Meloni, una volta ammazzato il Super110% – che per la premier resta il male dell’economia italiana (senza la misura “il governo avrebbe potuto dare 20mila euro a pensionato” -, ha così ridisegnato il quadro delle agevolazioni fiscali. Vediamo nel detè stato previsto.zioni. La detrazione per gli interventi dizione e recupero del patrimonioo resta, come preannunciato, al 50% per le spese sostenute nel 2025 ma solo sulla prima, per poi ridursi al 36% per le spese nel 2026 e nel 2027.

