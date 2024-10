Basket Eurolega, la rimonta di Milano si ferma sul più bello: l'Efes passa al Forum 96-84 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Dopo la clamorosa rimonta subita contro lo Zalgiris Kaunas, l’EA7 Emporio Armani Milano gioca un’altra gara da “Doctor Jekyll e Mister Hyde” e cede il passo anche all’Anadolu Efes Istanbul che si impone per 96-84 all'Unipol Forum di Assago. A differenza di quanto accaduto contro la formazione di coach Andrea Trinchieri, però, questa volta l’Olimpia il suo volto migliore lo ha mostrato dopo aver toccato il fondo ed essere sprofondata a -21 in un primo tempo da dimenticare. Sport.quotidiano.net - Basket Eurolega, la rimonta di Milano si ferma sul più bello: l'Efes passa al Forum 96-84 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Dopo la clamorosasubita contro lo Zalgiris Kaunas, l’EA7 Emporio Armanigioca un’altra gara da “Doctor Jekyll e Mister Hyde” e cede il passo anche all’AnadoluIstanbul che si impone per 96-84 all'Unipoldi Assago. A differenza di quanto accaduto contro la formazione di coach Andrea Trinchieri, però, questa volta l’Olimpia il suo volto migliore lo ha mostrato dopo aver toccato il fondo ed essere sprofondata a -21 in un primo tempo da dimenticare.

