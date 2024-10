Zonawrestling.net - AEW/ROH: Ecco perché Jericho ha vinto il titolo mondiale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È successo: Chrisancora una volta hauna cintura in AEW a scapito di un wrestler amatissimo dal pubblico. Durante l’ultimo episodio di Dynamite, Y2J haildi Ring of Honor per la seconda volta in carriera, sconfiggendo Mark Briscoe in un ladder match con l’aiuto dei membri della sua stable, The Learning Tree, e in particolare di Big Bill. Una scelta che ha fatto discutere moltissimo tra i fan della AEW, ma che sembra avere una motivazione importante.