A scuola si suona cultura 'Le città della musica', arrivano i finanziamenti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue anche quest’anno il progetto ‘Le, che si conferma un’eccellenza, ottenendo anche quest’anno un importante finanziamento dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo Plus, pari a 299.200 euro, il più alto tra i progetti emiliano-romagnoli. Nato nel 2015 sotto la guidaFondazione ‘Angelo Masini’, il progetto ha l’obiettivo di promuovere la musica corale e d’insieme, con particolare attenzione per l’inclusività, l’alfabetizzazione sugli strumenti, la musicoterapia e la valorizzazione del repertorio bandistico. "È l’ottavo anno che il percorso viene finanziato – spiega Giovanni Ghini, presidenteFondazione Masini –. In questa edizione siamo arrivati ottavi in graduatoria, ma abbiamo comunque ottenuto un finanziamento significativo che sarà impiegato per continuare a sviluppare azioni nelle scuole".