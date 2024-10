10° turno nel girone, Giugliano ko nel derby, volano Benevento e Trapani, L’Avellino continua la risalita (Di giovedì 24 ottobre 2024) Archiviato il 10° turno nel girone, Turris, Benevento e Casertana si aggiudicano i tre derby campani rispettivamente con Giugliano, Sorrento e Cavese, poverissimo Trapani, continua la risalita in classifica delL’Avellino. I risultati del 10° turno Sorrento-Benevento 0-3 continua la volata in vetta alla classifica del Benevento che rifila un tris al Sorrento trovando la seconda L'articolo 10° turno nel girone, Giugliano ko nel derby, volano Benevento e Trapani, L’Avellino continua la risalita Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - 10° turno nel girone, Giugliano ko nel derby, volano Benevento e Trapani, L’Avellino continua la risalita Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Archiviato il 10°nel, Turris,e Casertana si aggiudicano i trecampani rispettivamente con, Sorrento e Cavese, poverissimolain classifica del. I risultati del 10°Sorrento-0-3la volata in vetta alla classifica delche rifila un tris al Sorrento trovando la seconda L'articolo 10°nelko nellaTeleclubitalia.

Serie C - girone C : oggi al via il 10° turno con tre anticipi - Si chiude lunedì sera con Picerno-Potenza e Casertana-Cavese. Serie C, girone C – 10a giornataSabato 19 ottobreLatina-Team Altamura, ore 15Sorrento-Benevento, ore 15Turris-Giugliano, ore 17:30 Domenica 20 ottobreFoggia-Catania, ore 15Juventus Next Gen-Avellino, ore 15Trapani-Cerignola, ore 15Messina-Monopoli, ore 17:30Crotone-Taranto, ore 19:30 Lunedì 21 ottobrePicerno-Potenza, ore 20:30Casertana-Cavese, ore 20:30 Classifica: Benevento 19, Audace Cerignola 18, Catania 17*, Monopoli 17, Giugliano 17, Picerno 16, Potenza 15, Trapani 14, Avellino 13, Sorrento 13, Cavese 10, Foggia 9, Messina 8, Crotone 8, Casertana 8, Turris 8*, Latina 7, Team Altamura 7, Juventus Next Gen 6, Taranto 6. (Anteprima24.it)

