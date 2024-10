Tv crescono ascolti telegiornali | migliore performance per Mentana Tg1 resta più visto

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell’autunno caldo dell’informazione televisiva italiana, buone notizie per idel Paese. Secondo lo Studio Frasi sui dati Auditel, pubblicato oggi dal Sole24 Ore, infatti, la stagione tv 2024-2025 debutta con grandi, laddove spiccano i buoni risultati dei tg ‘tradizionali’ che reggono dunque all’impatto con i (piccolissimi) schermi degli smartphone. Nel periodo di tempo preso in considerazione dall’analisi, 15 settembre-19 ottobre, l’audience complessiva cresce di 256.893 individui nel giorno medio e di 358.515 in prima serata: ciò che viene trasmesso dalla tv vienein media, nel prime time, da 23,5 milioni di persone.