Lapresse.it - Totti e Marialuisa Jacobelli fotografati insieme: nuovo flirt per il Pupone

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “ci ricasca?” Con questo titolo il settimanale Gente annuncia in copertina la pubblicazione giovedì 24 ottobre di una serie di foto che ritraggono l’ex capitano della Roma Francescoin un hotel della Capitalealla giornalista. Contattata direttamente dal settimanale, la donna ha confermato: “C’è una liaison fra di noi? Sì”.è ancora ufficialmente legato a Noemi Bocchi, dopo la separazione da Ilary Blasi con cui è ancora in corso una causa in tribunale.