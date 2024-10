Torino Film Festival, tre donne presidente di giuria per la nuova edizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino Film Festival, tre donne presidente di giuria per la nuova edizione Saranno Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon a presiedere le tre giurie dei concorsi della nuova edizione del Torino Film Festival, rispettivamente, Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi. Ad annunciarlo, insieme all’elenco di tutti gli altri prestigiosi giurati, è il Direttore Giulio Base. I componenti delle tre giurie, ognuno con la propria competenza e autorevolezza, ben rappresentano il panorama culturale e cinematografico italiano e internazionale, con uno sguardo attento alle tradizioni della settima arte e al contempo aperto ai suoi nuovi linguaggi e declinazioni. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), trediper laSaranno Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon a presiedere le tre giurie dei concorsi delladel, rispettivamente, Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi. Ad annunciarlo, insieme all’elenco di tutti gli altri prestigiosi giurati, è il Direttore Giulio Base. I componenti delle tre giurie, ognuno con la propria competenza e autorevolezza, ben rappresentano il panorama culturale e cinematografico italiano e internazionale, con uno sguardo attento alle tradizioni della settima arte e al contempo aperto ai suoi nuovi linguaggi e declinazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Roma Film Corto” è uno dei festival del cortometraggio più apprezzati in Italia - che ha avuto tra i suoi protagonisti del passato personalità di spicco come Ettore Scola - Giuliano Montaldo - Leo Gullotta e Margherita Buy - Soddisfazione è stata espressa da Roberto Petrocchi, Presidente del Roma Film Corto In occasione della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio “Lazio Terra di Cinema” allestito dalla Regione Lazio, è stata presentata la XVI edizione del “Roma ... (Ilgiornaleditalia.it)

“Questi ragazzi” trionfa al Valdarno Cinema Film Festival con premi per la sensibilità e la narrazione - Facebook WhatsApp Twitter Un forte riconoscimento per il documentario “Questi ragazzi”, frutto del lavoro del regista di Latina Renato Chiocca, è arrivato al Valdarno Cinema Film Festival. Il cortometraggio ha ottenuto due importanti premi: il ... (Gaeta.it)

La vita di Mario Verdone raccontata dal figlio Luca. Il film al Festival di Roma - Come allievo di Mario Verdone (1917-2009), alla Sapienza di Roma, alla fine degli anni Settanta, ho potuto godere di originali lezioni di cinema. Poi, successivamente, come assistente di cattedra, per le lezioni e gli esami, continuavo ad affinare, ... (Formiche.net)