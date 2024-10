Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Prima Puntata: Teresa Indaga Su Un Omicidio Del Passato! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Prima Puntata: anche se le sue condizioni peggiorano, Teresa Indaga su un caso proveniente dal Passato. La Battaglia vuole restituisce giustizia ad una ragazza assassinata! Su Rai 1, con Ninfa Dormiente torna Teresa Battaglia, l’investigatrice amata dei romanzi di Ilaria Tuti. Anche nella nuova serie, Ninfa Dormiente, Teresa torna ad Indagare su un caso di Omicidio che stavolta proviene dal remoto Passato. La donna intanto continua a fare i conti con i suoi problemi di salute e con le perdite di memoria che la affliggono. Ma ecco che cosa sta per succedere. Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Prima Puntata: il signor Gortan scopre un segreto del Passato! Teresa Battaglia torna protagonista con Ninfa Dormiente, fiction tratta dall’omonimo romanzo di successo di Ilaria Tuti. Uominiedonnenews.it - Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Prima Puntata: Teresa Indaga Su Un Omicidio Del Passato! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024): anche se le sue condizioni peggiorano,su un caso proveniente dal. Lavuole restituisce giustizia ad una ragazza assassinata! Su Rai 1, contorna, l’investigatrice amata dei romanzi di Ilaria Tuti. Anche nella nuova serie,torna adre su un caso diche stavolta proviene dal remoto. La donna intanto continua a fare i conti con i suoi problemi di salute e con le perdite di memoria che la affliggono. Ma ecco che cosa sta per succedere.: il signor Gortan scopre un segreto deltorna protagonista con, fiction tratta dall’omonimo romanzo di successo di Ilaria Tuti.

