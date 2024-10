Temptation Island, anche Alfonso D’Apice contattato per il GF? La risposta e le parole di Federica Petagna (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nelle prossime settimane, l’edizione del Grande Fratello vedrà l’ingresso di nuovi concorrenti. Sarebbero previsti ben cinque ingressi, tra cui uno che sembrerebbe già pronto. Stiamo parlando di Federica Petagna, la quale arriva dalla turbolenta stagione di Temptation Island. Ritornata single dopo l’avventura nel villaggio sardo, la ragazza avrebbe già fatto il provino per la casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, d’altronde, punterebbe forte su di lei e a quanto pare avrebbe chiamato anche Alfonso D’Apice, il quale però avrebbe rifiutato la proposta. Temptation Island: Federica Petagna nella casa del Grande Fratello? Nuovi ingressi si attendono nella casa del Grande Fratello e uno dei primi sarà quello di Federica Petagna. Anticipazionitv.it - Temptation Island, anche Alfonso D’Apice contattato per il GF? La risposta e le parole di Federica Petagna Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nelle prossime settimane, l’edizione del Grande Fratello vedrà l’ingresso di nuovi concorrenti. Sarebbero previsti ben cinque ingressi, tra cui uno che sembrerebbe già pronto. Stiamo parlando di, la quale arriva dalla turbolenta stagione di. Ritornata single dopo l’avventura nel villaggio sardo, la ragazza avrebbe già fatto il provino per la casa più spiata d’Italia.Signorini, d’altronde, punterebbe forte su di lei e a quanto pare avrebbe chiamato, il quale però avrebbe rifiutato la proposta.nella casa del Grande Fratello? Nuovi ingressi si attendono nella casa del Grande Fratello e uno dei primi sarà quello di

