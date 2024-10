Quotidiano.net - San Giovanni da Capestrano: profilo del Santo del giorno, 23 Ottobre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sanda: ildel 23Il 23la Chiesa Cattolica celebra Sanda, un frate francescano noto per il suo ardente zelo missionario e la sua dedizione alla riforma della Chiesa. Nato nel 1386 a, nell'Abruzzo,daè una figura emblematica del XV secolo, periodo in cui la sua attività ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa. La vita e le opere di SanSandainiziò la sua carriera come legista e governatore di Perugia, ma una serie di eventi, inclusa una prigionia durante una guerra con Malatesta, lo portarono a una profonda conversione spirituale. Dopo il suo rilascio, entrò nell'Ordine dei Frati Minori, dove fu discepolo di San Bernardino da Siena.