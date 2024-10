Salis mi auguro che Europarlamento rifiuti revoca mia immunità

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bruxelles, 23 ott. (askanews) – “Davvero in Ungheria è normale affermare che una persona è un criminale, un delinquente, che ha commesso un reato, prima che il giudice abbia emesso una sentenza? Davvero è normale che a fare queste affermazioni siano alti esponenti del governo, in barba alla separazione dei poteri?” E’ la domanda che Ilariaha posto al premier ungherese Viktor Orban e al suo portavoce Zoltan Kovac, durante la sua conferenza stampa, oggi a Strasburgo, convocata non appena si è saputo, ieri, della richiesta da parte del governo di Budapest dire l’parlamentare dell’eurodeputata italiana della Sinistra.